POLITICAPunti di VistaVideo Meloni a Bari per festa record durata Governo, il dietro le quinte sul palco del comizio – Il video 05 Settembre 2026 - 13:45 Redazione (Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 Bagno di folla per Giorgia Meloni al comizio di Bari per il record di durata del suo Governo, il più longevo della Repubblica. Ecco il dietro le quinte. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Il governo Meloni è il più longevo della storia d’Italia: «Avanti con i piedi per terra e lo sguardo al futuro» 2. Il discorso di Meloni a Bari: l’affondo sui migranti, i carburanti, il duro attacco alla sinistra. La premier: «Non mollerò mai» 3. Vannacci, la Procura militare di Roma avvia degli accertamenti su chi aderisce a Futuro Nazionale. Crosetto: «Non è una indagine» 4. La paura nel governo per Vannacci al 12%: «È incontrollabile, tradirà ancora» 5. Chi c’è dietro i video di Vannacci in divisa che schiaffeggia donne e strappa passaporti