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Meloni: Sui carburanti ora misure mirate, non per chi non ne ha bisogno – Il video

05 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "Dopo il taglio delle accise sui carburanti, «altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati: non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia", lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul palco del porto di Bari per la festa del record di durata del suo Governo. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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