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Meloni a Policoro dopo nubifragio: Grande disponibilità a rimboccarsi maniche – Il video

05 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Matera, 05 settembre 2026 “Se siamo qui, è per questo. Sono venuta qui anche a fare i complimenti a questo territorio. C’è stata una grande voglia di rimboccarsi le maniche. Non si registra sempre”. Così, a Policoro la premier Giorgia Meloni ha risposto a chi le chiedeva se il Governo farà la sua parte per l’emergenza seguita a una tromba d’aria che tre giorni fa ha causato danni per milioni di euro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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