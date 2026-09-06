Karol Greco e Giuseppe Bisconti: chi sono i due giovani travolti da un’auto alla cronoscalata del Monte Erice

I due, poco più che maggiorenni, stavano assistendo alla gara quando una Peugeot è uscita di strada. Ferito anche un commissario di gara, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata

Avevano 18 e 20 anni i due ragazzi morti oggi durante la 68esima cronoscalata Monte Erice, in provincia di Trapani. Giuseppe Bisconti e Karol Greco stavano assistendo alla gara quando un’auto in gara è uscita fuori strada e li ha travolti, uccidendoli. Nell’incidente è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e ora ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Il sindaco Maurizio Milone ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni e la festa del Santissimo Crocifisso in segno di lutto. Proprio oggi, in piazza Garibaldi, era prevista la manifestazione Licentia Populandi.

I due amici appassionati di auto

Giuseppe e Karol erano amici e condividevano la passione per le automobili. Avevano deciso di trascorrere la domenica assistendo alla cronoscalata e si erano posizionati dietro alcuni muretti ai bordi del tracciato, nella zona della postazione numero 9. È lì che sono stati raggiunti dall’auto del pilota Marco Nicoletti, che ha perso il controllo della vettura durante la gara. I due ragazzi sono stati travolti dall’auto e per loro non c’è stato nulla da fare.

L’auto è uscita di strada ad alta velocità

L’incidente è avvenuto lungo il tracciato montano della cronoscalata e le cause sono ancora in fase di accertamento. Marco Nicoletti, anche lui giovanissimo e originario di Caltanissetta, era alla guida di una Peugeot 308 TCR quando ha perso il controllo dell’auto. La vettura ha sbandato ad alta velocità, è uscita dal percorso e ha travolto un muretto di protezione all’altezza della postazione numero 9, dove si trovavano i due spettatori e il commissario di gara. Ora gli investigatori stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire perché la vettura sia uscita di strada. Le verifiche riguarderanno anche le condizioni di sicurezza del tracciato e le eventuali responsabilità legate alla gestione della gara.

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In copertina: A sinistra Giuseppe Bisconti, a destra Karol Greco