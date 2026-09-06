Trapani, auto esce di strada e travolge i tifosi alla cronoscalata di Monte Erice: due morti e un ferito grave

Le vittime hanno 18 e 20 anni. È il terzo incidente mortale in due giorni nel mondo delle gare automobilistiche

Tragedia in Sicilia durante la 68esima cronoscalata Monte Erice. Un’auto è uscita di strada e ha investito un gruppo di spettatori, provocando due morti e un ferito grave. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le vittime sono due ragazzi di 18 e 20 anni, mentre il ferito è un commissario di gara. La gara è stata sospesa. È il terzo incidente mortale in due giorni nel mondo delle gare automobilistiche. Prima della tragedia siciliana, un incidente al Rally 1000 Miglia, nel Bresciano, ieri ha causato la morte di uno spettatore, mentre al Rally della Val d’Aveto, nell’entroterra di Genova, oggi ha perso la vita un copilota.

La gara a Monte Erice

L’incidente alla cronoscalata di Monte Erice è avvenuto durante la competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani e valida per il Campionato italiano velocità montagna (CIVM), il Campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA) e il tricolore auto classiche. La dinamica è ancora da ricostruire e non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze dello schianto. La manifestazione, una delle competizioni automobilistiche storiche della zona, vedeva al via 260 equipaggi, con 153 vetture moderne e 107 auto storiche. Dopo l’incidente la gara è stata interrotta.

I due precedenti

La tragedia arriva a meno di 24 ore da quella avvenuta al Rally 1000 Miglia, a Bione, nel Bresciano. Ieri 5 settembre il 63enne Francesco De Pasquale è morto dopo essere stato travolto da un’auto uscita dal percorso. L’uomo era arrivato dal Piemonte insieme alla moglie proprio per assistere alla competizione e stava scattando alcune fotografie quando è stato investito. Questa mattina, invece, al Rally della Val d’Aveto, un’uscita di strada durante la prima prova speciale «Due Valli», nei pressi di Mileto, ha provocato la morte del copilota di una Skoda Fabia. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.