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Tragico incidente al Rally della Val D’Aveto, auto in gara esce di strada: morto il copilota

06 Settembre 2026 - 13:31 Alba Romano
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L’equipaggio numero 6, a bordo di una Skoda Fabia, è uscito di strada in curva e per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Il tragico incidente arriva all'indomani di un’altra morte durante una gara di rally nel Bresciano
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Un’altra tragedia sulle strade di un rally. Un copilota è morto questa mattina, domenica 6 settembre, durante la prima prova speciale del Rally della Val d’Aveto, nell’entroterra di Genova. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo la «Due Valli», nei pressi di Mileto. L’equipaggio numero 6, a bordo di una Skoda Fabia, è uscito di strada in curva e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Sestri Levante.

La gara

La gara, arrivata alla decima edizione, prevedeva per oggi due prove speciali, «Due Valli» e «Montebruno», entrambe da affrontare due volte prima dell’arrivo degli equipaggi ad Allegrezze. La prima prova era in programma alle 10.10, mentre il secondo passaggio era previsto nel pomeriggio.

Il caso al Rally 1000 Miglia

Il tragico incidente arriva all’indomani di un’altra morte durante una gara di rally. Ieri, sabato 5 settembre, al Rally 1000 Miglia di Bione, nel Bresciano, è morto Francesco De Pasquale, uno spettatore di 63 anni arrivato da Caselle Torinese, in provincia di Torino, insieme alla moglie per assistere alla competizione. L’uomo stava scattando alcune fotografie quando è stato travolto dall’auto in gara, uscita di strada all’altezza di una curva. Per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie, invece, è rimasta illesa.

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