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Tragedia al Rally 1000 Miglia di Brescia, auto esce dal tracciato: travolto e ucciso uno spettatore

05 Settembre 2026 - 16:41 Ygnazia Cigna
rally mille miglia morto spettatore
rally mille miglia morto spettatore
L'auto numero 42 ha perso il controllo in prossimità della penultima curva, finendo fuori strada e investendo lo spettatore
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Tragedia al Rally 1000 Miglia. La competizione, arrivata alla 49esima edizione, è stata interrotta dopo un incidente mortale avvenuto a Bione, in Valsabbia, nel Bresciano. Un’auto impegnata nella gara è uscita dal tracciato e ha travolto una persona che si trovava tra gli spettatori. Per la persona colpita dalla vettura, non c’è stato nulla da fare. La direzione di gara ha disposto la sospensione della competizione. L’identità della vittima non è ancora stata resa pubblica.

L’auto uscita di strada al Rally 1000 Miglia

L’incidente si è verificato oggi 5 settembre durante la seconda giornata del rally, dove era in corso il secondo passaggio sulla prova speciale di Bione. Stando alle prime informazioni sulla dinamica, la vettura numero 42 avrebbe perso il controllo in prossimità della penultima curva, finendo fuori strada e investendo lo spettatore. L’impatto gli ha provocato ferite troppo gravi e i soccorsi non sono riusciti a salvargli la vita.

Le gare

La giornata prevedeva la conclusione del programma con sei prove speciali, organizzate su tre percorsi da affrontare per due volte. Dopo il primo giro completato in mattinata, le auto erano tornate a sfidarsi sui tratti di Bione, Marmentino e Sabbio Chiese-Dall’Era Valerio. La prima prova del secondo giro era proprio quella di Bione, lunga 6,130 chilometri. È qui che la gara è stata interrotta a causa della tragedia.

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