L’email che accusa il comune di Crans-Montana: «Sapeva del rischio incendio al Constellation»

Una consigliera indagata aveva avvertito del pericolo. La testimonianza dell'ex dipendente accusa i Moretti

Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi. È quanto emerge da un’email con cui Rose-Marie Clavien, ex consigliera comunale con delega all’edilizia tra il 2017 e il 2024, avvertiva del pericolo. La donna, che nell’interrogatorio di venerdì 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere su questo punto, è la diciasettesima indagata nell’inchiesta sull’incendio di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il particolare è pubblicato dal quotidiano svizzero Tages-Anzeiger, citato oggi dal Messaggero.

L’email

Della pericolosità della spugna, di cui era ricoperto il soffitto del discobar andato a fuoco il primo gennaio, era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione all’utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Ovvero proprio l’evento che si è verificato sei anni dopo, causando una strage. Simon A., una ex dipendente del locale sentita negli uffici della Polizia Cantonale di Sion come testimone, ha detto che la porta del seminterrato del locale veniva chiusa a chiave su disposizione dei Moretti per evitare problemi coi condomini.

La testimonianza

La teste ha spiegato che occasionalmente veniva messa una sedia davanti alla porta per scoraggiare le persone a provare a uscire da lì e ha detto di non avere avuto alcuna formazione in materia di sicurezza da parte dei gestori. Parole che ricalcano quanto messo a verbale da altri testimoni consolidando così uno degli elementi considerati di maggior peso dalla procuratrice Catherine Seppey e dalla pm Victoria Roth a carico dei Moretti. Secondo alcune testimonianze, l’uscita sarebbe stata serrata con una catena.

La risposta

I difensori di Jacques e Jessica hanno cercato di screditare la teste sostenendo che i gestori del locale l’avrebbero denunciata per avere rubato dei soldi dalla cassa. La donna ha ribattuto di avere denunciato anni fa Jacques Moretti perche’ lui l’avrebbe sequestrata, non chiarendo con che che modalità ciò sarebbe avvenuto. L’avvocato di Jacques ha perl contro-ribattuto che la denuncia di sequestro della testimone, che ha lavorato coi Moretti fino al 2021, sarebbe finita nel nulla.