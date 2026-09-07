Scomparsa dal primo settembre: appello per Swami Novelli, ricerche concentrate su Roma

La giovane è scomparsa da Cesano e non ha più dato sue notizie

Proseguono senza sosta le ricerche di Swami Novelli, la ventiduenne scomparsa da Cesano la sera del primo settembre. La famiglia, non riuscendo più a contattarla, ha denunciato la scomparsa autorizzando la divulgazione delle sue immagini. Le indagini si stanno concentrando su Roma — con particolare attenzione ai nodi di Termini, Rebibbia e al quartiere Quarticciolo —, oltre che sui mezzi pubblici e i presidi ospedalieri della capitale.

Segni riconoscibili: i tatuaggi

Swami è alta 1,65 m, pesa circa 45 kg, ha una corporatura esile e capelli castano scuro di media lunghezza. Elementi distintivi per il riconoscimento sono i diversi tatuaggi su entrambe le braccia (scritte, frasi e date) e una composizione floreale con una rosa che le avvolge interamente l’avambraccio sinistro. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate le associazioni Penelope Lazio Odv e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv.