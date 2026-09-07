Ultime notizie Emma BoninoFemminicidiScioperiSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀGiovaniLazioRoma

Scomparsa dal primo settembre: appello per Swami Novelli, ricerche concentrate su Roma

07 Settembre 2026 - 23:12 Alba Romano
swami novelli
swami novelli
La giovane è scomparsa da Cesano e non ha più dato sue notizie
Google Preferred Site

Proseguono senza sosta le ricerche di Swami Novelli, la ventiduenne scomparsa da Cesano la sera del primo settembre. La famiglia, non riuscendo più a contattarla, ha denunciato la scomparsa autorizzando la divulgazione delle sue immagini. Le indagini si stanno concentrando su Roma — con particolare attenzione ai nodi di Termini, Rebibbia e al quartiere Quarticciolo —, oltre che sui mezzi pubblici e i presidi ospedalieri della capitale.

Segni riconoscibili: i tatuaggi

Swami è alta 1,65 m, pesa circa 45 kg, ha una corporatura esile e capelli castano scuro di media lunghezza. Elementi distintivi per il riconoscimento sono i diversi tatuaggi su entrambe le braccia (scritte, frasi e date) e una composizione floreale con una rosa che le avvolge interamente l’avambraccio sinistro. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate le associazioni Penelope Lazio Odv e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Come sta Di Battista, l’ansia degli amici dopo l’operazione a Cuba: «Ora serviranno settimane»

2.

Bibbiano, Selvaggia Lucarelli condannata anche in appello: diffamò lo psicologo Claudio Foti. Dovrà risarcirlo con 25mila euro

3.

Il caldo anomalo ha i giorni contati, in arrivo piogge e aria fresca: «Crollo termico anche di 8 gradi». Ecco quando

4.

Lavitola e la strategia per uscire dal carcere, ma l’ex compagna lo scarica: «Non lo voglio ai domiciliari né al ristorante»

5.

Segregata per anni dal marito in Egitto, atterra a Palermo e si salva: l’uomo è stato arrestato in aeroporto