Scomparsa dal primo settembre: appello per Swami Novelli, ricerche concentrate su Roma
Proseguono senza sosta le ricerche di Swami Novelli, la ventiduenne scomparsa da Cesano la sera del primo settembre. La famiglia, non riuscendo più a contattarla, ha denunciato la scomparsa autorizzando la divulgazione delle sue immagini. Le indagini si stanno concentrando su Roma — con particolare attenzione ai nodi di Termini, Rebibbia e al quartiere Quarticciolo —, oltre che sui mezzi pubblici e i presidi ospedalieri della capitale.
Segni riconoscibili: i tatuaggi
Swami è alta 1,65 m, pesa circa 45 kg, ha una corporatura esile e capelli castano scuro di media lunghezza. Elementi distintivi per il riconoscimento sono i diversi tatuaggi su entrambe le braccia (scritte, frasi e date) e una composizione floreale con una rosa che le avvolge interamente l’avambraccio sinistro. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate le associazioni Penelope Lazio Odv e il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv.