Bibbiano, Selvaggia Lucarelli condannata anche in appello: diffamò lo psicologo Claudio Foti. Dovrà risarcirlo con 25mila euro

Al centro del procedimento c’è un articolo pubblicato su "Il Domani" dal titolo «La sentenza di Reggio Emilia. Bibbiano, la condanna di Foti cancella il metodo degli ostetrici dei ricordi». La sentenza dei giudici

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna di Selvaggia Lucarelli per la diffamazione ai danni di Claudio Foti, lo psicologo assolto in via definitiva nei procedimenti giudiziari legati al caso di Bibbiano. Lucarelli dovrà versare a Foti 25mila euro di risarcimento. Al centro del procedimento c’è un articolo pubblicato su Il Domani il 12 novembre 2021, dal titolo «La sentenza di Reggio Emilia. Bibbiano, la condanna di Foti cancella il metodo degli ostetrici dei ricordi».

L’impugnazione di Lucarelli

Lucarelli e Il Domani avevano impugnato la decisione sostenendo che il pezzo contenesse valutazioni e opinioni su fatti di interesse pubblico e che non fosse stata alterata la «verità sostanziale» degli avvenimenti raccontati. Nel ricorso avevano contestato ai giudici di aver considerato diffamatorie alcune associazioni tra fatti e giudizi, ricordando che la critica giornalistica può essere «anche aspra e in astratto offensiva e parziale», purché resti entro i limiti della continenza.

La decisione dei giudici

I giudici della terza sezione civile della Corte d’Appello hanno però respinto questa ricostruzione. Nella sentenza, sostengono che non sia condivisibile l’interpretazione secondo cui l’obiettivo dell’articolo fosse soltanto mettere in relazione diverse vicende caratterizzate dalla sofferenza dei protagonisti, senza attribuire a Foti responsabilità specifiche. Secondo la Corte, il pezzo costruisce invece una relazione tra episodi «tra loro estremamente diversi», accomunati dai loro esiti più drammatici, per ricondurli all’attività dello psicologo e al suo metodo.

Le motivazioni

Per i magistrati, l’articolo propone una lettura «semplicistica e semplificante» nella quale le inchieste giudiziarie ritenute sbagliate sembrano avere alle proprie spalle l’intervento di Foti, presentato come artefice delle «uniche prove». È proprio questa connessione, secondo la sentenza, a risultare diffamatoria. Suicidi, morti per malattia, genitori che non hanno più rivisto i propri figli vengono accostati fino a farli apparire come conseguenze riconducibili al metodo dello psicologo. A commentare la decisione è stato l’avvocato Luca Bauccio, legale di Foti, che ha parlato di una «gogna mediatica» legata al caso Bibbiano. «Ha trasformato persone innocenti in orchi e lupi», ha detto.