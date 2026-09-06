Il caldo anomalo ha i giorni contati, in arrivo piogge e aria fresca: «Crollo termico anche di 8 gradi». Ecco quando

Fino a martedì picchi di 36°C al Sud. Poi una perturbazione dal Nord Europa spezzerà l'anticiclone: crollo termico e rischio temporali su tutta la Penisola

Il caldo record è agli sgoccioli. Dopo una domenica caratterizzata da temperature ben oltre la media stagionale, anche i primi giorni della prossima settimana saranno ancora all’insegna del sole e del clima estivo. La svolta è attesa da mercoledì 9 settembre, quando una perturbazione porterà piogge, possibili temporali e un deciso afflusso di aria più fresca. A delineare lo scenario è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui l’arrivo della nuova perturbazione «metterà definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale», e farà calare le temperature con valori che scenderanno anche di 8°C rispetto a questi giorni.

Fino a martedì 8 settembre, l’anticiclone continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato su gran parte del Paese. Le temperature resteranno elevate, con valori massimi che nelle principali città potranno superare i 33-34 gradi. I picchi più alti sono attesi soprattutto al Sud e nelle aree interne. Nel Foggiano e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere anche i 36 gradi.

La svolta mercoledì 9 settembre

A partire da mercoledì 9 settembre, però, si prevede che un’area di bassa pressione posizionata tra le Isole Britanniche e la Scandinavia scenderà verso il Mediterraneo, convogliando correnti d’aria più fresche e instabili. Scontrandosi con il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera, le masse d’aria fredda potrebbero innescare precipitazioni, localmente anche molto intense, che dalle regioni settentrionali si estenderanno verso il Centro-Sud. Si prevede inoltre un calo delle temperature, che potranno avvicinarsi alle medie di questo periodo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per domenica 6 settembre è previsto tempo prevalentemente soleggiato e caldo al Nord e al Centro, mentre al Sud il sole sarà prevalente. Lunedì 7 settembre il bel tempo continuerà su gran parte della Penisola. Al Nord resterà il clima caldo, con la possibilità di qualche acquazzone sui rilievi. Sole e temperature elevate anche al Centro, mentre al Sud prevarrà il cielo sereno. Martedì 8 settembre ancora sole e caldo al Nord, dove non si esclude qualche rovescio sulle Alpi. Al Centro il tempo sarà soleggiato, così come al Sud, dove continueranno a registrarsi temperature elevate. Da mercoledì, dunque, l’estate anomala di questi giorni dovrebbe lasciare spazio a condizioni più instabili e a un clima decisamente più fresco.

Foto copertina: ANSA/TOLGA AKMEN