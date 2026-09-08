Volkswagen valuta la vendita di Ducati: la storica casa motociclistica di Borgo Panigale rischia di tornare sul mercato

La crisi del gruppo tedesco rischia di estendersi anche allo storico marchio della MotoGp. Ecco a quanto potrebbe essere venduto

C’è anche la Ducati tra i marchi di cui il gruppo Volkswagen vorrebbe liberarsi nella maxi-riorganizzazione del gruppo. A rivelarlo è Bloomberg, che precisa come per il momento non ci sia ancora una decisione definitiva, né tantomeno un acquirente. «All’interno del Gruppo Volkswagen, ci impegniamo a una gestione del portafoglio disciplinata e responsabile. Nell’ambito del processo di valutazione, parleremo anche di Ducati, ma non è stata ancora presa alcuna decisione», spiega Gernot Döllner, amministratore delegato di Audi, il marchio che controlla Ducati all’interno del gruppo Volkswagen.

La crisi senza fine di Volkswagen

Il colosso tedesco dell’automotive è alle prese con una crisi che non sembra avere fine e ha risentito più degli altri della tempesta perfetta che si è abbattuta sul settore: la concorrenza cinese, gli alti costi dell’energia, la sfida della transizione verso l’elettrico e i dazi di Donald Trump. I vertici del gruppo Volkswagen hanno concordato con i sindacati un piano da decine di migliaia di licenziamenti, che passerà inevitabilmente per una riduzione della capacità produttiva.

In questo processo di “rimpicciolimento”, Volkswagen potrebbe perdere alcuni dei marchi che controlla: Seat, per esempio, sembra destinata alla chiusura, mentre Ducati – secondo quanto rivela Bloomberg – potrebbe tornare sul mercato. Secondo Bloomberg, sono circa 600 le aziende, partecipazioni e attività finite sotto esame su un totale di circa 2.000. L’obiettivo dei vertici di Volkswagen è ridurre di un terzo il perimetro del gruppo e concentrarsi sui business più strategici e redditizi. Perimetro in cui la casa motociclistica di Borgo Panigale rischia di non rientrare.

Quanto vale la Ducati?

La Ducati è stata acquistata da Audi nel 2012 e da allora è diventata uno dei gioielli più riconoscibili del gruppo. Peraltro, con un palmarès di tutto rispetto, come dimostrano i sei titoli costruttori consecutivi vinti in MotoGp dal 2020. Ma se davvero finisse sul mercato, quanto varrebbe Ducati? Secondo l’analista Michael Dean, la casa motociclistica potrebbe avere una valutazione di circa 1,25 miliardi di euro. Un valore dettato più dal prestigio del marchio che dalle vendite. Nel 2025, Ducati ha venduto circa 50.000 moto, generando un fatturato di 925 milioni di euro e un utile operativo di 52 milioni.