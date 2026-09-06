Seat verso la chiusura nel 2029: così la crisi del gruppo Volkswagen rischia di mandare in pensione il marchio spagnolo

Il colosso tedesco, alle prese con un piano di ristrutturazione da decine di migliaia di esuberi, sarebbe intenzionato a puntare tutto sul marchio Cupra, che ormai vende più della casa madre

C’è un marchio che più di tutti gli altri potrebbe risentire del piano shock da 100mila esuberi annunciato da Volkswagen. Si tratta di Seat, che secondo indiscrezioni della stampa tedesca potrebbe avere i giorni contati. Il marchio automobilistico spagnolo, uno dei più conosciuti in Europa e dal 1986 parte del gruppo Volkswagen, è finito al centro del piano di ristrutturazione con cui il colosso tedesco sta cercando di ridurre costi e capacità produttiva per far fronte alla concorrenza cinese, alla sfida dell’elettrificazione e ai dazi americani. Secondo quanto riportato dalla rivista economica tedesca WirtschaftsWoche, Volkswagen starebbe valutando di ritirare progressivamente Seat dal mercato. E c’è già una possibile data in cui il marchio potrebbe concludere tutte le attività: la fine del 2029, ossia tra poco più di tre anni.

L’ipotesi di chiudere Seat nel 2029

L’obiettivo sarebbe concentrare risorse e investimenti su Cupra, il marchio nato proprio all’interno di Seat e diventato negli ultimi anni uno dei principali motori di crescita del gruppo. Per il momento, però, la notizia va presa con le pinze. Nelle scorse ore, Volkswagen ha chiarito ufficialmente che non è stata presa alcuna decisione definitiva sul futuro del marchio. In attesa che ciò verrà fatto, il marchio spagnolo continuerà con la propria roadmap di prodotto nei prossimi anni, compreso il lancio delle versioni mild hybrid di Ibiza e Arona previsto per il 2027. Allo stesso tempo, il gruppo VW ha ammesso che il futuro di Seat oltre l’attuale ciclo di prodotto è ancora oggetto di valutazione e che per il dopo-2030 ci sono ancora diversi possibili scenari, compreso un progressivo abbandono del marchio.

Il vero motore degli affari è Cupra

Il punto centrale della vicenda è tutto economico. Ad oggi, il vero motore degli affari è Cupra, nato nel 2018 come costola sportiva di Seat e diventato marchio autonomo dopo essere stato per anni la denominazione delle versioni sportive di Seat stessa. I margini e le prospettive di crescita di Cupra hanno convinto i vertici del gruppo Volkswagen a concentrare lì i propri investimenti. Tanto che lo stabilimento di Martorell, in Catalogna, non sarebbe automaticamente destinato a chiudere nel caso in cui Volkswagen decidesse di mandare in pensione il marchio Seat. Al contrario, la fabbrica potrebbe avere un ruolo centrale nella produzione di modelli elettrici Cupra.

Una storia iniziata nel 1950

Quanto a Seat, invece, se davvero dovesse chiudere definitivamente nel giro di qualche anno, sarebbe comunque la fine di un’epoca. Il marchio è nato nel 1950, inizialmente con la partecipazione dello Stato spagnolo e della Fiat, ed è entrato nell’orbita Volkswagen negli anni Ottanta. Nel corso dei decenni, ha prodotto alcune delle automobili più popolari della storia dell’automobile spagnola, dalla 600 all’Ibiza, fino alla Leon. Oggi, però, la gamma Seat è molto più ridotta rispetto al passato e non ha ricevuto lo stesso flusso di nuovi investimenti destinato a Cupra.

Foto copertina: Dreamstime/Karinhamich