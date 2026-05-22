Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
ECONOMIA & LAVOROAdolfo UrsoAutoAuto elettricheEcobonusGoverno MeloniPolitiche energetiche

Fondo Automotive, non ci saranno nuovi ecobonus per le auto elettriche e spunta la novità del leasing sociale

22 Maggio 2026 - 16:40 Gianluca Brambilla
fondo-automotive-incentivi-auto-noleggio-sociale
fondo-automotive-incentivi-auto-noleggio-sociale
Dopo mesi di stallo, atteso per le prossime ore l'ok del Mef. Le nuove risorse andranno soprattutto alle aziende della filiera
Google Preferred Site

Il Fondo Automotive del governo Meloni si avvicina al via libera definitivo. Lo strumento può contare su una dotazione di 1,6 miliardi di euro e rappresenta, di fatto, la strategia dell’esecutivo per accompagnare la trasformazione dell’industria automobilistica italiana, finanziare gli investimenti del settore e la transizione verso l’elettrico. A prepararlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, che lo scorso gennaio ne ha illustrato i principali contenuti. Da allora, il dossier è rimasto fermo sul tavolo di un altro ministero – quello dell’Economia – che ora sembra finalmente orientato a dare luce verde. «Il via libera», ha annunciato oggi Urso, «arriverà nelle prossime ore».

La sforbiciata del governo Meloni nel 2024

Nato durante il governo Draghi, inizialmente il Fondo Automotive prevedeva risorse per 5,8 miliardi. A fine 2024, proprio mentre l’automotive europeo attraversava una delle più gravi crisi della sua storia, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha tagliato gran parte dei fondi, dirottandoli altrove. Dei 5,8 miliardi di euro, ne rimasero solo 1,2 miliardi, a cui si aggiunsero più tardi altri 400 milioni per placare proteste e polemiche. Ad oggi, il Fondo per il settore auto può contare su 1,6 miliardi di euro, validi da qui al 2030.

Più risorse alle aziende, meno ai cittadini

Oltre a tagliare drasticamente le risorse per il settore, il governo è intervenuto per rivedere i criteri di assegnazione. Negli ultimi anni, i soldi del Fondo automotive sono stati utilizzati soprattutto per incentivare l’acquisto di nuove automobili attraverso gli ecobonus. Il nuovo impianto voluto dal ministero delle Imprese sposta il focus dalla domanda all’offerta. La nuova priorità è il rafforzamento della filiera produttiva, in particolare il segmento della componentistica, quello più esposto alla riconversione verso l’elettrico.

Ti potrebbe interessare

ANSA/Riccardo Antimiani | Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

La novità del leasing sociale a lungo termine

La quota più generosa di sussidi pubblici, pari a circa 750 milioni di euro, è stata riservata agli Accordi per l’Innovazione. Sul fronte della domanda, una parte rilevante delle risorse sarà destinata all’ecobonus per i veicoli commerciali leggeri e la categoria L, ossia ciclomotori e motoveicoli. Il resto dei soldi, secondo quanto apprende Open, dovrebbero andare al noleggio sociale a lungo termine, una soluzione già sperimentata con successo in Francia. In sostanza, viene data la possibilità ai soggetti a basso reddito di noleggiare un’auto elettrica a un canone mensile molto più basso della media di mercato.

Niente ecobonus per l’acquisto di auto elettriche

Il nuovo Fondo Automotive, come detto, stanzia risorse per il settore fino al 2030 e non prevede risorse per nuovi ecobonus. Questo significa che, a meno di sorprese, non ci sarà un nuovo round di incentivi per l’acquisto di auto elettriche. «Il nostro governo ha sempre avuto una posizione chiara sul tema. Niente ecobonus a pioggia, ma incentivi mirati per sostenere la produzione», conferma a Open una fonte del ministero delle Imprese. L’ultima emissione di incentivi, che poteva contare sui fondi del Pnrr, risale a ottobre del 2025. In quell’occasione, i 597 milioni di euro messi a disposizione del governo andarono esauriti in poco più di 24 ore.

Foto copertina: UNSPLASH/Andrew Roberts

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Alessandro Giuli non ha portato fortuna a Francesca Pascale. Dopo l’ok del ministero della Cultura guadagna sei volte meno

2.

Khaby Lame non è diventato miliardario come fu annunciato il 15 gennaio. Mai avvenuta l’operazione con la società quotata al Nasdaq, che in 4 mesi ha perso il 96,13% del valore

3.

Nel 2025 l’Italia ha aumentato le importazioni da Israele. Balzo record negli acquisti di armi e munizioni di Tel Aviv, quadruplicati in un biennio. La Spagna di Sanchez invece esporta di più

4.

Schizza al 3% l’inflazione in Europa, meno crescita e più debito per l’Italia. L’Ue: «Shock pesante, ma tenete conti in ordine»

5.

Almeno 14 euro all’ora, aumenti di 200 euro al mese e consegne da 3 euro. La svolta per i rider Glovo: il nuovo piano dopo le accuse di caporalato

leggi anche
stellantis-accordo-cina-urso-auto-elettriche
ECONOMIA & LAVORO

Stellantis va a produrre (anche) in Cina e il ministro Urso invita i cinesi a venire a produrre in Italia

Di Gianluca Brambilla
stellantis-ford-auto-cinesi-partnership-europa
ECONOMIA & LAVORO

Crisi dell’auto, i produttori europei scelgono l’asse con la Cina: «È l’unico modo per sopravvivere». Ma l’Italia (per ora) resta tagliata fuori

Di Gianluca Brambilla
auto blu transizione elettrico dati italia
SOSTENIBILITÀ

Un’auto blu su tre supera i limiti di CO2 fissati per legge: nel 2025 la pubblica amministrazione ha inquinato più dei privati

Di Gianluca Brambilla
auto elettriche marzo 2026 guerra medio oriente
SOSTENIBILITÀ

La guerra in Iran spinge l’auto elettrica: vendite su del +51% a marzo in Europa. I carrozzieri: «Risparmi notevoli rispetto al gasolio»

Di Gianluca Brambilla