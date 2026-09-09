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L’Iran lancia missili balistici contro una base Usa in Giordania e attacca 10 navi a Hormuz

09 Settembre 2026 - 09:28 Alba Romano
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La nuova escalation della guerra del golfo dopo il colpo Usa di ieri. Prezzo del petrolio in crescita
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I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver lanciato missili balistici contro una base in Giordania utilizzata dai militari Usa e di aver attaccato 10 navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti avevano annunciato ieri la distruzione di cinque petroliere iraniane. Dopo un mese di relativa calma la guerra del Golfo tra Usa e Iran torna all’escalation. E provoca l’impennata dei prezzi del petrolio e del gas.

L’attacco Usa

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver distrutto cinque petroliere iraniane martedì 8 settembre. Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha diffuso un video degli attacchi, definendoli una risposta al fatto che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano aveva preso di mira due volte una nave da guerra della Marina USA con missili balistici nei due giorni precedenti. Non si sono registrati feriti tra il personale statunitense. «L’Iran continua a tentare di colpire navi della Marina statunitense e, ogni volta che lo fa o ci prova, perderà delle petroliere», ha dichiarato ai giornalisti il Segretario di Stato Usa Marco Rubio durante una visita in Colombia.

I missili

Successivamente l’Iran ha sferrato un attacco con missili balistici contro una base utilizzata dalle forze statunitensi vicino ad Al Azraq, in Giordania, secondo quanto riferito in un comunicato dell’IRGC diffuso dai media statali. Sebbene l’Iran abbia affermato che i suoi missili hanno causato gravi danni, la Giordania ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato 18 dei 20 missili iraniani — con due caduti in aree disabitate — e che non vi sono state vittime. Un funzionario statunitense ha affermato che gli attacchi iraniani in Giordania sono stati inefficaci e che tutto il personale americano è risultato al sicuro.

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Dieci navi

L’Iran ha attaccato anche due imbarcazioni statunitensi e otto petroliere che tentavano di attraversare un’area «vietata e non sicura» dello Stretto di Hormuz. L’Iran ha anche minacciato le petroliere nei porti del Kuwait e del Bahrein, secondo una dichiarazione diffusa dai media statali. Una fonte della sicurezza marittima ha riferito che una nave cisterna per il trasporto di gas naturale liquefatto è stata danneggiata nel porto emiratino di Khor Fakkan, sebbene non fosse chiaro chi ne fosse responsabile.

Il petrolio

I prezzi del petrolio hanno esteso i guadagni nelle prime contrattazioni di mercoledì, con il greggio Brent che si avvicina ai 100 dollari al barile a causa dei timori del mercato per l’interruzione del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz. I recenti attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen – allineati con l’Iran – contro l’Arabia Saudita, importante produttore di energia, hanno accresciuto le preoccupazioni sulle forniture.

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