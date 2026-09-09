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Meloni manda un messaggio a Forum: «L’AI ha grandi potenzialità ma anche enormi rischi»

09 Settembre 2026 - 18:03 Alba Romano
La premier ha inviato un videomessaggio al programma di Barbara Palombelli dove da quest'anno c'è anche un robot umanoide
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Negli ultimi giorni il programma tv Forum, che va in onda su Canale 5, ha fatto molto parlare di sé. Prima con Jeeves, il robot umanoide che in questa stagione avrà il ruolo di “assistente” della conduttrice Barbara Palombelli, e poi con il videomessaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, andato in onda nell’episodio di oggi, 9 settembre. «L’Italia è tra le prime nazioni in Europa ad aver approvato una legge organica sull’Intelligenza artificiale perchè l’AI porta con se delle potenzialità straordinarie ma anche enormi rischi», ha detto Meloni.

Meloni: «Siamo davanti a un bivio»

Durante il filmato che ha registrato per il programma di Barbara Palombelli la premier ha voluto sottolineare il fatto che Forum da 42 anni racconta i cambiamenti della società. Società che oggi è «davanti a un bivio: tra un’innovazione che rimane al servizio dell’uomo e un’innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell’intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità», ha spiegato Meloni.

Meloni ha anche ricordato che «l’intelligenza artificiale è una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, è stata una priorità della nostra presidenza del G7 con la storica presenza di Papa Francesco».

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L’impatto sul mondo del lavoro

Opportunità, ma anche rischi, ha sottolineato la premier parlando delle «pesanti conseguenze che si rischiano sul mercato del lavoro, perché questa rivoluzione, a differenza di tutte le altre, sostituisce l’uomo non nel lavoro fisico, ma nell’intelletto e rischia di spazzare via decine di milioni di posti di lavoro, concentrando sempre di più la ricchezza in poche mani».

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