Schlein cita Daniele Silvestri: Le cose che abbiamo in comune (nel campo largo) sono 4850 – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2026 “Le cose che abbiamo in comune (nel campo largo) sono 4850. Tra cui il riconoscimento dello Stato palestinese, il contrasto all'emergenza climatica, il salario minimo e il congedo paritario, la patrimoniale e l'abrogazione delle norme per reprimere il dissenso politico”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al fianco di Bonelli, Conte e Fratoianni sul palco della festa di Avs, citando una canzone di Daniele Silvestri. Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev