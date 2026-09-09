Venezia 83, la madrina della Mostra Greta Scarano in posa con la collega 2022 Rocío Muñoz Morales – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 09 settembre 2026 Rocío Muñoz Morales, madrina della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, da allora ospite della kermesse ogni anno, calca il red carpet dell'83esima edizione come una diva con un favoloso abito bordeaux ampio e leggero e maniche a mantella, poi posa in foto con la amdrina di quest'anno, Greta Scarano, che per la settima giornata della kermesse ha scelto un look maschile con completo total black e tacchi alti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev