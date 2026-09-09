Ultime notizie Alessandro Di BattistaBenjamin NetanyahuFemminicidiSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Venezia 83, la madrina della Mostra Greta Scarano in posa con la collega 2022 Rocío Muñoz Morales – Il video

09 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Venezia, 09 settembre 2026 Rocío Muñoz Morales, madrina della Mostra del Cinema di Venezia nel 2022, da allora ospite della kermesse ogni anno, calca il red carpet dell'83esima edizione come una diva con un favoloso abito bordeaux ampio e leggero e maniche a mantella, poi posa in foto con la amdrina di quest'anno, Greta Scarano, che per la settima giornata della kermesse ha scelto un look maschile con completo total black e tacchi alti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Legge elettorale, addio ballottaggio benvenuto premio al 41% (e non più al 42%). Vannacci esulta

2.

Conte (M5s): «Se non facciamo le primarie i miei mi sputano»

3.

E Vannacci caccia l’iscritto che lo invitava a liberarsi delle «cornacchie nere»

4.

Vannacci e lo sfratto all’ex fedelissimo Sforzini. Che dice a Open: «Io tesserato numero 18. Molti altri non sono più contenti»

5.

Manovra, Giorgetti: «Flat tax per gli stipendi dei giovani. In pensione a 64 anni ha senso ma attenzione ai conti»