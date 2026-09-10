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Calenda al campo largo: Basta con sceneggiata su legge elettorale, ci vengono a prendere coi forconi – Il video

10 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2026 "Quella a cui stiamo assistendo oggi è una sceneggiata che alla fine non porterà alle preferenze, porterà a continuare a discutere di legge elettorale mentre oggi le materie prime fanno il record negli ultimi 18 anni. Noi avremo un'inflazione sui redditi bassi che arriverà a superare il 10%. Sta già accadendo. Il resto è irrilevante. Basta con questa sceneggiata, chiudete il discorso delle primarie, altrimenti ci vengono a prendere coi forconi". Così il leader di Azione Carlo Calenda in un punto stampa al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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