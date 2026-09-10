Copernicus: agosto 2026 è stato il mese più caldo di sempre

1,3 miliardi di persone sulla Terra hanno vissuto, tra giugno e agosto, l'estate boreale più calda mai registrata

Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato. E questa è stata l’estate più rovente di sempre per l’Europa Occidentale. Secondo un’analisi dell’agenzia France Presse basata sui dati del programma europeo Copernicus, 1,3 miliardi di persone sulla Terra hanno vissuto, tra giugno e agosto, l’estate boreale più calda mai registrata. L’analisi dettagliata di miliardi di dati provenienti dal modello climatico ERA5 di Copernicus rivela che 52 paesi in tutti i continenti hanno infranto i propri record di temperatura nell’arco dell’intera estate meteorologica dell’emisfero settentrionale. In alcuni paesi, come la Francia o il Regno Unito, le agenzie meteorologiche hanno annunciato il superamento di soglie senza precedenti.

Agosto

Nell’agosto appena terminato la temperatura media globale dell’aria superficiale è stata di 16,96 gradi centigradi, cioè 0,85 gradi sopra la media 1991-2020. È stato, appunto, l’agosto più caldo di sempre e il mese più caldo mai registrato nella serie (a pari merito con luglio 2023). La temperatura è stata superiore di 1,65 gradi rispetto al periodo preindustriale 1850-1900, quando ancora non si registrava l’effetto serra provocato dalla combustione massiccia di fonti fossili.

Un grado e mezzo

Era dal novembre 2025 che un singolo mese non superava il grado e mezzo, il livello considerato limite dagli scienziati. E cioè la soglia di lungo periodo oltre la quale le conseguenze del surriscaldamento globale sono ancora più imprevedibili. Anche il trimestre giugno-agosto 2026 è stato il più caldo mai registrato a livello globale. In Europa, invece, l’estate è stata la terza più calda della serie, dopo il 2024 e il 2022. Il primato riguarda l’Europa occidentale, che ha vissuto l’estate più calda mai osservata, superando il record del 2003.

I record

«Questo agosto è stato un mese significativo nella storia climatica globale», spiega Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. «Gli effetti si fanno sentire sempre più nelle comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo», aggiunge. L’Europa occidentale e meridionale hanno registrato numerosi record di caldo nel corso dell’estate. Undici paesi, tra cui Spagna e Italia, hanno superato i propri record di temperatura media stagionale. Lo stesso è accaduto in Francia e Svizzera, dove le temperature hanno superato di oltre 3°C la media delle estati del periodo 1991-2020.

35 mila decessi in eccesso

Un conteggio dell’Afp, basato sui dati sanitari di otto paesi (Germania, Inghilterra, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo), indica un totale di almeno 35 mila decessi in eccesso o direttamente legati al caldo tra la metà di giugno e la fine di agosto. Anche altre aree del mondo, dove vivono decine di milioni di persone, hanno registrato temperature insolitamente elevate per il periodo: tra queste l’Uzbekistan, la costa occidentale dell’India, la regione di Melbourne e Canberra in Australia e gli stati americani dello Utah e del Colorado.