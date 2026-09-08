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Gli ultimi dieci anni di vita della Marmolada: «Così il ghiacciaio sta scomparendo»

08 Settembre 2026 - 07:36 Alba Romano
ghiacciaio marmolada perdita record 10 anni
ghiacciaio marmolada perdita record 10 anni
Nell'ultimo anno è arretrato di 23 metri. La sua superficie è scesa da 92 a 83 ettari. Soltanto tre anni fa arrivavano a 100
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Tra la metà dell’Ottocento e il 2015 le Alpi hanno perso il 57% della loro superficie di ghiaccio. Mentre dal 2000 la velocità di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicata. E in 23 anni l’Europa centrale ha perso circa il 39% della propria massa ghiaccio. L’estate più calda con 24,3 gradi di media sull’Italia ha costretto il ghiacciaio della Marmolada ad arretrare di 23 metri. E secondo i calcoli degli esperti scomparirà entro dieci anni.

Il ghiacciaio della Marmolada

Repubblica ricorda che per tutta l’estate lo zero termico ha oscillato tra i 4.700 e i 5 mila metri. Con pochissima neve in quota e rari sottozero. Per questo il ghiacciaio della Marmolada ha perso 23 metri, il triplo rispetto a quanto aveva perso l’anno scorso. La sua superficie è scesa da 92 a 83 ettari. Soltanto tre anni fa arrivavano a 100. Nel 2022 una valanga di 70mila metri cubi di ghiaccio precipitata da quota 3.200 seppellendo 11 alpinisti aveva provocato una riduzione simile. E quella frana di ghiaccio fu provocata proprio dal caldo. I dati del 2026 arrivano dalla Campagna Glaciologica Partecipata promossa dal Museo di Geografia dell’Università di Padova, che ha ispezionato il ghiacciaio tra Veneto e Trentino Alto-Adige.

Le previsioni

«Se si ripeteranno altre estati così, la Marmolada potrebbe sparire nel giro di un decennio» dice al quotidiano Mauro Varotto, che insegna Geografia all’università di Padova. Il fronte ovest è arretrato in due anni di 120 metri. E non scende più sotto i 2.900 metri di quota. Il ghiaccio perenne (il permafrost) si è fuso totalmente sul Piz Boè, la vetta più alta del Sella a 3.100 metri. «Non c’è terreno gelato a nessuna profondità», aggiunge Gianni Marigo dell’Arpav. «Non ha nevicato nemmeno in alta quota». La temperatura è scesa sotto lo zero solo 3 volte. Con una minima di meno 0,6 gradi. La neve che è rimasta sotto i 2.900 metri è quella che si trova sotto i teloni geotessili. Quelli che sono stati stesi per un totale di 30 mila metri quadri per limitare la fusione del ghiaccio sulle piste da sci.

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