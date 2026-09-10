Maltempo, donna morta annegata in auto nel sottopasso a Udine. Temporali a Milano: crolla il controsoffitto dell’aula bunker – La diretta

Le forti piogge hanno provocato esondazioni, allagamenti e disagi ai trasporti da Nord a Sud. Nel weekend è atteso un miglioramento, ma oggi il maltempo continua a colpire diverse regioni

Dopo settimane di caldo africano le piogge arrivate mercoledì mattina hanno portato a una riduzione delle temperature. Il maltempo però ha portato anche alla prima vittima. Nella notte tra mercoledì e giovedì i temporali hanno provocato disagi soprattutto al Nord e al Centro Italia. Il bilancio comprende anche la morte di una donna annegata nella propria auto dopo essere rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato. In diverse zone i fiumi sono esondati, alcuni ospedali sono stati allagati e il maltempo ha causato interruzioni nei collegamenti ferroviari. I vigili del fuoco hanno effettuato centinaia di interventi per far fronte alle emergenze. La situazione resta però instabile. Anche oggi 15 regioni sono in allerta gialla o arancione e le precipitazioni, dopo aver interessato soprattutto il Nord nelle prime ore, si stanno spostando verso il Centro. Per il weekend è previsto un graduale miglioramento, ma domani il fronte instabile dovrebbe raggiungere anche il Sud, portando piogge sparse e un calo delle temperature. Al Nord e su parte del Centro sono invece attese le prime schiarite.