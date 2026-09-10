Maltempo, donna morta annegata in auto nel sottopasso a Udine. Temporali a Milano: crolla il controsoffitto dell’aula bunker – La diretta
Dopo settimane di caldo africano le piogge arrivate mercoledì mattina hanno portato a una riduzione delle temperature. Il maltempo però ha portato anche alla prima vittima. Nella notte tra mercoledì e giovedì i temporali hanno provocato disagi soprattutto al Nord e al Centro Italia. Il bilancio comprende anche la morte di una donna annegata nella propria auto dopo essere rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato. In diverse zone i fiumi sono esondati, alcuni ospedali sono stati allagati e il maltempo ha causato interruzioni nei collegamenti ferroviari. I vigili del fuoco hanno effettuato centinaia di interventi per far fronte alle emergenze. La situazione resta però instabile. Anche oggi 15 regioni sono in allerta gialla o arancione e le precipitazioni, dopo aver interessato soprattutto il Nord nelle prime ore, si stanno spostando verso il Centro. Per il weekend è previsto un graduale miglioramento, ma domani il fronte instabile dovrebbe raggiungere anche il Sud, portando piogge sparse e un calo delle temperature. Al Nord e su parte del Centro sono invece attese le prime schiarite.
September 9, 2026
A Milano piove dentro l'atrio centrale del Palazzo di Giustizia
Piove nell’atrio centrale del Palazzo di Giustizia di Milano, quello che si affaccia sulla famosa scalinata. A non aver retto la pioggia è stato il tetto dell’edificio di corso di Porta Vittoria, progettato dall’architetto Mario Piacentini e costruito tra il 1932 e il 1940, non ha retto alla pioggia battente.
Ora l’atrio, che è usato come ingresso sia per le autorità sia per il pubblico, è ora chiuso e una squadra interna di tecnici è già all’opera per risolvere il problema.
Rinviata l'apertura di una scuola media milanese
A Milano il maltempo ha anche costretto una scuola a rinviare l’inizio delle lezioni. Le famiglie degli studenti delle medie dell’istituto comprensivo Franceschi, in zona Maggiolina, sono state avvisate ieri sera che il primo giorno di scuola, previsto per oggi, è stato spostato a lunedì 14 settembre.
La decisione è arrivata dopo che l’acqua è entrata dal soffitto di alcune aule. Nell’edificio sono in corso lavori di ristrutturazione del tetto e il cantiere potrebbe aver favorito le infiltrazioni.
A Roma un alberi caduti in diversi quartieri e un pino a fuoco
Anche a Roma diversi alberi e rami sono caduti e diverse zone della città sono state allagate, per ora sono stati più di cento gli interventi delle forze dell’ordine per la messa in sicurezza e la viabilità.
Nel quartiere Aurelio, in via del Casale di San Pio V, un pino ha preso fuoco dopo essere stato centrato da un fulmine. Ora la strada è chiusa per consentire la rimozione dell’albero. All’Esquilino, invece, il portone di un palazzo è stato danneggiato dal vento.
A Trieste una donna incinta è stata messa il salvo dai Vigili del fuoco
I vigili del fuoco hanno soccorso anche una donna incinta rimasta bloccata in auto a San Michele al Tagliamento. Nella zona il fiume Tagliamento è esondato, provocando allagamenti diffusi tra San Michele, Latisana e Lignano. L’acqua ha invaso anche alcune abitazioni, in particolare nella frazione di Cesarolo. Sono 45 gli interventi ancora in corso, tra il litorale veneziano e il Basso Friuli.
Anche a Trieste, il violento nubifragio ha allagato numerose strade, con l’acqua arrivata fino a 15 centimetri, e ha provocato il cedimento di diversi tombini allagando cantine e locali ai piani terra.
Umbria: «Situazione sotto controllo»
In Umbria, la situazione è invece considerata sotto controllo. In provincia di Perugia i vigili del fuoco hanno ricevuto diverse segnalazioni per alberi e rami caduti, cavi elettrici danneggiati e alcuni allagamenti localizzati.
Le criticità maggiori si sono registrate a Todi, dove gli allagamenti sono già rientrati. Gli interventi per la messa in sicurezza stanno proseguendo, ma al momento non risultano zone particolarmente colpite.
Anche la Campania in allerta gialla per possibili temporali improvvisi
Il maltempo è atteso anche in Campania, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla su tutta la regione dalle 22 di oggi fino alle 14 di domani, venerdì 11 settembre.
Sono previsti rovesci e temporali improvvisi, soprattutto nelle ore notturne, con possibili grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. L’allerta riguarda anche il rischio di allagamenti, esondazioni, frane e caduta di alberi o rami, mentre i livelli dei corsi d’acqua minori potrebbero aumentare rapidamente.
A Venezia 130 richieste di intervento ai Vigili del fuoco
A Venezia la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto circa 130 richieste di intervento. Quaranta sono già state gestite, mentre una novantina sono ancora in attesa, soprattutto per allagamenti, alberi caduti e danni provocati dall’acqua. Le situazioni più critiche riguardano San Donà di Piave, Eraclea, Caorle, San Giorgio di Livenza e San Michele al Tagliamento.
Crolla l'aula bunker di San Vittore
L’udienza del maxi processo Hydra sulla mafia è stata rinviata dopo la caduta di calcinacci dal soffitto dell’aula bunker di San Vittore.
La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi quando il personale ha trovato pezzi di controsoffitto e calcinacci sul pavimento, anche nell’area delle gabbie destinata ai detenuti. È stato quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dichiarato inagibile l’aula.
In Friuli-Venezia Giulia il maltempo blocca i collegamenti con il Veneto
Il maltempo sta provocando forti disagi tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti nel Basso Friuli, soprattutto a Latisana e Lignano Sabbiadoro, dove diverse zone sono sommerse e le richieste di soccorso sono numerose.
Le condizioni meteo hanno avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. La tratta tra Portogruaro e Trieste è sospesa, mentre i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Sono stati attivati bus sostitutivi e i tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare gli impianti. I vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi e stanno monitorando la situazione anche con l’elicottero Drago.
Donna muore annegata nella sua auto in un sottopassaggio. Inutile l'intervento dei carabinieri
Il maltempo ha provocato anche una vittima a Latisana, in provincia di Udine. Una donna è morta annegata dopo essere rimasta intrappolata con la propria auto in un sottopasso allagato. Un carabiniere intervenuto dopo la chiamata al 112 si è tuffato nell’acqua ed è riuscito a estrarla dall’abitacolo, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il militare è stato ricoverato in codice verde. Sul posto sono ancora impegnati numerosi vigili del fuoco per gli interventi legati agli allagamenti.
In Toscana più di 200 interventi dei Vigli del fuoco e oltre 63 mila fulmini caduti
In Toscana i forti temporali hanno fatto cadere oltre 63mila fulmini nelle ultime 12 ore e più di 200 interventi dei Vigili del fuoco. Resta in vigore l’allerta arancione e tra la tarda mattinata e il pomeriggio sono attesi nuovi temporali.
Il maltempo ha provocato disagi soprattutto nel Grossetano e nel Livornese. A Grosseto i vigili del fuoco hanno effettuato 30 interventi e altri 15 sono ancora in corso per allagamenti di appartamenti e scantinati, auto bloccate nei sottopassi, alberi caduti e smottamenti. Si stima che in 12 ore siano caduti più di 112 millimetri di pioggia. Non si registrano feriti. Nel Livornese, soprattutto a Cecina, il nubifragio ha provocato allagamenti e danni d’acqua nei locali interrati.
Valtellina: Evacuate 45 persone per via di una frana
In Val Masino, in provincia di Sondrio, una frana si è staccata nella notte sopra l’abitato di Cataeggio, facendo precipitare a valle una grande quantità di detriti, pietre e alberi. Il distacco è avvenuto intorno all’1.30 e ha provocato un forte boato, spaventando i residenti.
Per precauzione 45 persone sono state evacuate e ospitate in tre alberghi della zona, mentre le scuole sono rimaste chiuse. A contenere gran parte del materiale è stato il vallo paramassi realizzato con fondi di Regione Lombardia. Sono ancora in corso le verifiche per escludere il rischio di nuove frane.
Nelle Marche più di 100 interventi dei vigili del fuoco
Nelle Marche sono stati effettuati oltre 100 interventi dei vigili del fuoco dopo i forti temporali e le raffiche di vento della notte. Alberi e rami caduti, allagamenti e strutture pericolanti hanno richiesto l’intervento dei pompieri soprattutto nelle province di Ancona, Pesaro e Urbino e Macerata.
La situazione è in fase di stabilizzazione e al momento non si registrano particolari criticità. Resta però l’allerta arancione fino a mezzanotte nel nord della regione e nell’area centrale interna, mentre sul resto delle Marche è in vigore l’allerta gialla.
A Brescia allagati alcune parti degli Spedali Civili
A Brescia, i forti temporali della notte hanno provocato allagamenti anche agli Spedali Civili. L’acqua è entrata nel reparto di Rianimazione cardio e, per precauzione, due pazienti sono stati trasferiti. Piccoli allagamenti hanno interessato anche altri reparti, mentre i problemi maggiori si sono registrati nell’area dell’accettazione.
Il personale ha lavorato durante la notte per ripristinare gli spazi. La situazione è ora sotto controllo e l’ospedale sta tornando alla normale attività.
A Milano il fiume Lambro esonda nella notte
A Milano il Lambro è esondato nella notte, allagando brevemente via Rilke e via Camaldoli, per poi rientrare. Le paratoie mobili hanno evitato conseguenze più gravi e non si registrano feriti. Il Seveso è arrivato vicino all’attivazione della vasca.
Le piogge, particolarmente intense fino alle 2.30, hanno fatto cadere quasi 100 millimetri in 24 ore nella zona nord della città. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per un albero caduto in via Carpi e per alcune auto rimaste bloccate in un sottopasso a Vimodrone. Ora il livello dei fiumi resta alto e sotto osservazione, mentre per oggi sono previste nuove precipitazioni.