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Meloni: Ok da Consiglio Ministri a norma per accelerare estrazione idrocarburi in Italia – Il video

10 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 10 settembre 2026 "Lo sconto sulle accise ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia". Lo ha spiegato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso dopo il Consiglio dei ministri che ha prorogato di una settimana, con un Dl, lo sconto sulle accise. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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