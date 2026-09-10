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Tajani su accordo Mercosur: Non solo valore economico, ma anche strategia politica – Il video

10 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) San Paolo, Brasile, 09 settembre 2026 "Ma è assolutamente sì, perché non possiamo distinguere la politica commerciale dalla politica estera. Lavoriamo con una visione unica politica, lavoriamo per la pace, lavoriamo per la difesa dei diritti dell'uomo, per la centralità della persona, anche per… combattiamo il dumping sociale, il dumping ambientale, e quindi la nostra presenza in America Latina come italiani e come europei è una presenza alternativa ad altre presenze che sono diverse dalle nostre". Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a San Paolo in Brasile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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