Video diffamatorio su TikTok, il Comune di Riccione trascina in tribunale la Lega

L'amministrazione chiede un risarcimento di 1 milione di euro per danno di immagine

Lo scontro tra il Comune di Riccione e la Lega per il video pubblicato sul profilo ufficiale TikTok del partito di Matteo Salvini ad agosto si sposta sul fronte legale. Il mandato è stato conferito: sarà l’avvocato Moreno Maresi a rappresentare l’amministrazione cittadina, che adesso punta al risarcimento di 1.000.000 di euro per danno di immagine. Cifra che, come dichiarato dal comune, sarebbe eventualmente destinata a sostenere gli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà economica.

Le dichiarazioni della sindaca di Riccione

«Riccione è da sempre una città dell’accoglienza e non permetterà mai che il colore della pelle delle persone venga strumentalizzato per fare becera propaganda, infangando nel contempo il nostro nome». Con queste parole la sindaca Daniela Angelini ha annunciato il conferimento dell’incarico a Maresi, che ha ringraziato nel «difendere la nostra città».

Il caso

Era il 5 agosto quando un video, pubblicato sul profilo TikTok della Lega, faceva il giro del web, superando le 700mila visualizzazioni in poco tempo e generando una serie di commenti offensivi. Nel video, immagini dei migranti sulla spiaggia di Ceuta associate alla città romagnola e in sovrimpressione la frase: «POV: È il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è ministro dell’Interno». La sindaca di Riccione aveva sin da subito chiesto la rimozione del video e le scuse di Matteo Salvini e sul caso era intervenuto anche il deputato riminese del Partito Democratico Andrea Gnassi, annunciando un’interrogazione parlamentare sul tema della propaganda razzista. La Lega aveva invece rivendicato la paternità del video, definendolo «un meme» sulla gestione dei flussi migratori.

Foto di copertina: Comune di Riccione