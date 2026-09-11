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Un aspirante avvocato vince il ricorso al Tar perché l’esame era stato svolto con la porta chiusa per l’aria condizionata

11 Settembre 2026 - 18:23 Ygnazia Cigna
giudice amante accusa molestie
giudice amante accusa molestie
Per legge la porta deve essere aperta e per i giudici il cartello di avviso non aveva una data e non era stato inserito nel verbale
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Una porta accostata e un avviso per il risparmio energetico sono bastati per riaprire l’esame di un candidato bocciato. Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso di un aspirante avvocato e disposto la sua ammissione a una nuova prova, ritenendo che non fosse stata garantita la pubblicità dell’esame, prevista dalla legge. Durante la prova la porta dell’aula era chiusa, anche se non a chiave.

L’esame da avvocato

Il caso risale al 14 luglio, quando il candidato si è presentato per sostenere l’esame. La porta di ingresso dell’aula era accostata, seguendo un’indicazione affissa all’esterno dalla dirigenza. L’avviso spiegava che, per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto di condizionamento e favorire il risparmio energetico, «potrebbero necessitare la chiusura della porta dell’aula». Non si trattava, riferisce il Corriere della Sera, della porta abitualmente chiusa a chiave, ma dell’ingresso principale lasciato semplicemente accostato.

La decisione del Tar

È proprio su questo punto che si è concentrato il ricorso. Secondo il Tar, l’avviso non sarebbe stato sufficiente a dimostrare che la porta fosse stata chiusa soltanto per le esigenze legate al condizionamento. Nell’ordinanza, il giudice rileva che il documento «non reca né data né sottoscrizione» e che «non ve n’è traccia nel verbale» dell’esame. A sostenere la versione del candidato ci sono poi due testimonianze, quella della madre del ragazzo e quella di un altro candidato. Entrambi hanno confermato che la prova si era svolta a porte chiuse. Per il tribunale amministrativo, dunque, non è stato dimostrato che fosse garantita quella possibilità di accesso e controllo dall’esterno prevista dal principio di pubblicità delle prove. Una circostanza che ha portato all’accoglimento del ricorso. Il candidato potrà ripetere l’esame.

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