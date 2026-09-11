Meloni e il successo di Afd: «Da noi tutto diverso, c’è un governo di destra»

La premier rivendica la legge elettorale: «Gli italiani potranno scegliere»

Ha aspettato alcuni giorni per dire la sua sul successo dell’AfD in Sassonia-Anhalt, Giorgia Meloni. Oggi, 11 settembre, però, alla festa internazionale del riso di Vercelli, Risò, ha parlato con i cronisti a lungo: «Penso che la democrazia vada rispettata, non è una questione di mondo valoriale ma anche di rapporti con l’Europa», è stato il prologo.

Nessuna similitudine con l’Italia, però: «Nessun parallelismo con l’Italia, perché in Germania c’è un governo di Grosse Koalition che mette insieme partiti di centrodestra e di centrosinistra – dice Meloni – Sono soluzioni che, poste le difficoltà a dare una linea chiara su materie importanti per i cittadini, poi producono anche la crescita di questo genere di movimenti. Non è il caso italiano, In Italia c’è un governo di centrodestra, di destra». E le risposte sui temi toccati da AfD ci sono, sottolinea, «anche sul tema dell’immigrazione su cui l’AfD si è affermata».

Aggiunge poi che non ha senso schematizzare: «Ogni Paese ha la sua storia, il suo quadro politico, le sue difficoltà, le sue priorità. I problemi cambiano, l’importante è che non facciamo le semplificazioni che ho sentito in questi giorni».

La polemica sulla legge elettorale

In ogni caso, si dice convinta che la legge elettorale in votazione al Senato, sebbene organizzata con capilista bloccati (una scelta che ha l’effetto di pre determinare l’80% dei parlamentari) dia un messaggio convincente agli elettori: «Il messaggio della maggioranza è che se tutto continua come abbiamo visto nelle ultime ore, gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier il programma, il parlamentare, quando vanno a votare nelle prossime elezioni politiche. E io sono fiera che questo l’abbia fatto il centrodestra».

«Mi pare poco credibile che – ha aggiunto – ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l’elezione del Parlamento da oltre 30 anni, e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l’emendamento che le introduceva».

«Quindi il tema qui non è chi ne vuole di più, chi ne vuole di meno. Il tema qui è chi ha consentito che ci fosse la scelta del parlamentare, le preferenze nella legge elettorale, e chi invece non l’ha fatto. E lo ha fatto il centrodestra».