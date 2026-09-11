Meloni copia Trump: «Chi delinque e non ha diritto a restare in Italia viene rimpatriato». Gli stessi scatti del presidente Usa – Il video

La mossa comunicativa della premier ricorda quella del tycoon a gennaio, con l'Ice

Certo, l’aereo non è lo stesso, ma la pista d’atterraggio c’è. Gli scalini pure, l’immigrato irregolare (e in questo caso che delinque) anche. Sembrerebbe un post alla Donald Trump, di quelli diffusi dal presidente Usa alle prime operazioni dell’Ice. Invece, mesi e mesi dopo, lo stesso stile è usato dalla nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una clip rilanciata sui suoi canali social.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1 — White House Press Office (@PressSec) January 24, 2025

«In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato», scrive la premier. «Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini», aggiunge mostrando le immagini di alcune persone accompagnate a bordo di aerei dalle forze dell’ordine per essere rimpatriate.