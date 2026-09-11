SuperEnalotto da record in Lombardia: a La Valletta Brianza centrato un “6” da 223 milioni di euro

La fortuna con una sola schedina da 5 pannelli. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre

La fortuna bacia la provincia di Lecco. Nel concorso di venerdì 11 settembre, a La Valletta Brianza è stata centrata la sestina vincente del SuperEnalotto, regalando al fortunato vincitore un jackpot capogiro da oltre 223 milioni di euro.

Secondo quanto riporta Agimeg, la vincita straordinaria è stata realizzata con una semplice schedina da 5 pannelli. Si tratta della seconda somma più alta mai distribuita nella storia del gioco, superata soltanto dal record assoluto di 371,1 milioni di euro centrato il 16 febbraio 2023 grazie a un sistema della Bacheca diviso in 90 quote.

Un sei atteso da tempo (oltre un anno)

Il ‘6’ mancava ormai da oltre un anno: l’ultimo avvistamento risaliva al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (Brescia) vennero vinti 35,4 milioni di euro. Da quel momento il montepremi ha continuato a salire concorso dopo concorso, fino all’incredibile exploit di questa sera che entra di diritto nella storia delle lotterie italiane.

I gestori: «Il telefono non smette di squillare, ma non sappiamo davvero chi ha vinto»

«Non sappiamo nulla, sappiamo che è stata realizzata la vincita al SuperEnalotto perché il telefono non smette di squillare». Così risponde all’Adnkronos il gestore della ricevitoria ‘Al Chicherin’ di La Valletta Brianza, il comune dove si è vinta la cifra da capogiro. Il clima, all’interno del punto vendita, secondo quanto riporta l’agenzia, è di grande allegria ed entusiasmo. La sestina vincente era 64 8 52 13 16 70 JOLLY 17 SUPERSTAR 21.