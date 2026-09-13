Venezia 83, Leone d'oro per il miglior film a "Woman Unknown". Premio speciale della regia a "Naza" – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 12 settembre 2026 Ecco i vincitori dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Lene d'oro a May el-Toukhy, con il suo "Woman Unknown". Premio speciale della giuria a "Naza" di Yuval Abraham e Rachel Szor, il discusso film delle vittime collaterali dell'Idf a Gaza. Vincono la Coppa Volpi Mathilde Arcel per "Woman Unknown" e John Malkovich per "Wild Horse Nine". Ecco gli applausi per i premiati in sala stampa a termine della kermesse. Per la sezione Orizzonti, il premio per il Miglior film va a "Un détour par Diane (Diane in the Loop)" di Ann Sirot e Raphaël Balboni, miglior attori a Laleh Marzban per "Moragheb" e Riccardo Scamarcio per "I figli della scimmia", miglior cortometraggio "Quelques instants de bonheur" di Shaden Safieddine Tazi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev