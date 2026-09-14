Addio a Emma Bonino, D'Alema: Con lei rapporto antico, mancherà suo femminismo e suo europeismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "Si rimane colpiti, anche se purtroppo Emma era malata da molto tempo e ha affrontato con molto coraggio e con molta dignità questa sua malattia. È una conoscenza, un rapporto molto, molto, molto antico. È stato fatto di battaglie comuni, in cui i radicali sono stati l'avanguardia per i diritti civili, divorzio, interruzione di maternità eccetera, e di momenti di dissenso anche aspri. Io ricordo momenti comuni e momenti di discussione anche molto dura, come quando loro decisero di sostenere Berlusconi scambiandolo per un liberale". Lo ha dichiarato Massimo D'Alema alla camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev