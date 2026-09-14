Addio a Emma Bonino, Cappato: Spero sia d'ispirazione per la cocciutagine e per i principi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "Credo che l'affetto di tanta gente derivi dal fatto che, al di là di ogni orientamento politico, sono tantissime le persone ad aver incrociato nella propria vita, in momenti anche intimi e drammatici, le lotte di Emma. Spero che questa commozione così diffusa e popolare possa essere d'ispirazione per le giovani che non l'hanno conosciuta, innanzitutto per un metodo: quello della cocciutaggine, del metterci la faccia e il corpo, della non violenza". Lo ha dichiarato Marco Cappato ricordando Emma Bonino presso la camera ardente in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev