Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Addio a Emma Bonino, Finocchiaro: Donna straordinaria con lei mai conflitti in pubblico – Il video

14 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "La mia storia politica ha incontrato quella di Emma tantissime volte, sicuramente sui temi delle donne, le battaglie storiche sull'aborto, prima sul divorzio addirittura, e comunque in tantissime occasioni come il riconoscimento delle unioni civili". Lo ha dichiarato l'ex ministra Anna Finocchiaro ricordando Emma Bonino alla camera ardente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Battista ricoverato al Gemelli, la paura dell’assalto in ospedale: l’appello ad amici e giornalisti

2.

Giorgia Meloni perde il suo social media manager a palazzo Chigi: chi è Tommaso Longobardi, la lettera della premier e cosa farà ora per lei

3.

Vannacci in Calabria dopo gli addii al partito (e prima del voto). L’ex di Fn D’Aleo a Open: «Troppi estremisti, con me via altri 70»

4.

Ilaria Salis e il conto pignorato, nuovi guai sui collaboratori licenziati per l’eurodeputata Avs: «Non ha pagato neanche le spese legali»

5.

Alessandro Di Battista è tornato in Italia, il volo da Cuba «vigile e in buone condizioni». Chi c’era con lui nel viaggio a bassa quota e il ricovero al Gemelli