Addio a Emma Bonino, Finocchiaro: Donna straordinaria con lei mai conflitti in pubblico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "La mia storia politica ha incontrato quella di Emma tantissime volte, sicuramente sui temi delle donne, le battaglie storiche sull'aborto, prima sul divorzio addirittura, e comunque in tantissime occasioni come il riconoscimento delle unioni civili". Lo ha dichiarato l'ex ministra Anna Finocchiaro ricordando Emma Bonino alla camera ardente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev