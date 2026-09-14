Addio a Emma Bonino, Magi: Grande commozione a noi il compito di rilanciare sue battaglie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "Sono momenti di grande commozione, soprattutto per il saluto che tantissimi cittadini e cittadine stanno dando: ancora in questo momento c'è la coda qui in Campidoglio di persone che vogliono ringraziare Emma Bonino per quello che ha fatto, per quello che è stata, e noi insieme ai familiari vogliamo ringraziare loro. Però Emma non avrebbe voluto, ovviamente, che si facesse nessun funerale, soprattutto ai suoi ideali, alle sue lotte e ai suoi obiettivi politici. Quindi a noi il compito di andare avanti, di rilanciarli, a partire da una legge sul fine vita, a partire dall'obiettivo di costruire un'Europa federale". Lo ha dichiarato il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, alla camera ardente in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev