Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Kallas (Ue) su raid russo vicino alla Polonia: Reagiamo dimostrando che non abbiamo paura – Il video

14 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Rovaniemi, Finlandia, 14 settembre 2026 "Credo sia chiaramente pensato per spaventare i Paesi occidentali, per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina o dal recarsi in Ucraina per mostrare supporto. Era chiaramente un messaggio rivolto al mondo occidentale", ha dichiarato l'Alta Rappresentante dell'UE per la Politica Estera Kaja Kallas in un punto stampa a Rovaniemi in Finlandia intervenendo sul raid russo nei pressi del confine con la Polonia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Di Battista ricoverato al Gemelli, la paura dell’assalto in ospedale: l’appello ad amici e giornalisti

2.

Giorgia Meloni perde il suo social media manager a palazzo Chigi: chi è Tommaso Longobardi, la lettera della premier e cosa farà ora per lei

3.

Vannacci in Calabria dopo gli addii al partito (e prima del voto). L’ex di Fn D’Aleo a Open: «Troppi estremisti, con me via altri 70»

4.

Ilaria Salis e il conto pignorato, nuovi guai sui collaboratori licenziati per l’eurodeputata Avs: «Non ha pagato neanche le spese legali»

5.

Alessandro Di Battista è tornato in Italia, il volo da Cuba «vigile e in buone condizioni». Chi c’era con lui nel viaggio a bassa quota e il ricovero al Gemelli