Kallas (Ue) su raid russo vicino alla Polonia: Reagiamo dimostrando che non abbiamo paura – Il video

(Agenzia Vista) Rovaniemi, Finlandia, 14 settembre 2026 "Credo sia chiaramente pensato per spaventare i Paesi occidentali, per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina o dal recarsi in Ucraina per mostrare supporto. Era chiaramente un messaggio rivolto al mondo occidentale", ha dichiarato l'Alta Rappresentante dell'UE per la Politica Estera Kaja Kallas in un punto stampa a Rovaniemi in Finlandia intervenendo sul raid russo nei pressi del confine con la Polonia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev