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Legge elettorale, Boccia (Pd): Inganno agli elettori, premierato mascherato per conservare il potere – Il video

14 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "Questa legge elettorale è una truffa e un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati, con tanti nominati e un numero di firme da raccogliere abnorme. È un premierato nascosto e mascherato. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi". Lo ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, in un punto stampa fuori Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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