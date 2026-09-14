Legge elettorale, Boccia (Pd): Inganno agli elettori, premierato mascherato per conservare il potere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "Questa legge elettorale è una truffa e un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati, con tanti nominati e un numero di firme da raccogliere abnorme. È un premierato nascosto e mascherato. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi". Lo ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, in un punto stampa fuori Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev