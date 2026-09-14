Schlein cita Bonino: Siate troppo, continuate a sognare – Il video

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 14 settembre 2026 "Mi dicevano che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, poi improvvisamente troppo anziana. Troppo radicale perché difendo i diritti. Siate troppo, continuate ad avere troppi sogni", così Schlein cita Emma Bonino, "con un pensiero commosso per lei e la sua comunità politica", alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev