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Schlein cita Bonino: Siate troppo, continuate a sognare – Il video

14 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 14 settembre 2026 "Mi dicevano che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, poi improvvisamente troppo anziana. Troppo radicale perché difendo i diritti. Siate troppo, continuate ad avere troppi sogni", così Schlein cita Emma Bonino, "con un pensiero commosso per lei e la sua comunità politica", alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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