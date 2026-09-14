Schlein: Continueremo a sostenere Kiev dall'offensiva militare di Putin – Il video

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 14 settembre 2026 "L’Italia ripudia la guerra, noi ripudiamo la guerra e vogliamo contribuire a costruire la pace per i palestinesi, per gli ucraini, per gli iraniani. Ci batteremo per i valori della pace. Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall’offensiva militare di Putin che continua ad andare avanti. Abbiamo chiesto all’Europa di fare uno sforzo diplomatico e politico, di scegliere un negoziatore europeo. In questi giorni di incontri tra Putin, Zelensky e i mediatori americani, l’Europa non c’è. Altrimenti rischiamo di non poter accompagnare la pace giusta, che non è la resa all’invasore. Serve un’Ue compatta per difendere gli interessi di sicurezza europei e ucraini, è chiaro che Trump non lo farà", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha ribadito la posizione del Pd dal palco della Festa dell’Unità di Reggio Emilia. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev