Una nave russa spara due razzi di segnalazione a un elicottero danese

Uno dei due flare ha mancato di poco il velivolo. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo

Una nave russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, al largo della costa della Danimarca, mancando di poco il velivolo. Lo ha reso noto in un comunicato l’esercito del Paese nordico, membro della Nato, come riporta il Copenhagen Post. L’elicottero stava svolgendo una missione per fotografare la nave russa, ha riferito il Comando della Difesa danese, definita di routine. Copenaghen convocherà l’ambasciatore russo per discutere dell’incidente, ha preannunciato separatamente all’emittente TV2 il ministro della Difesa Jeppe Bruus.

Il razzo di segnalazione

Un razzo di segnalazione è passato molto vicino all’elicottero, aggiunge il ministero. L’apparecchio si è spostato dopo il lancio e non ha riportato danni. Il ministero degli Esteri danese ha convocato l’ambasciatore russo in seguito all’incidente, ha spiegato Bruus ai microfoni di Ritzau. I razzi di segnalazione sono dispositivi pirotecnici generalmente utilizzati come segnale di avvertimento in mare. Le forze armate danesi riferiscono che un elicottero dell’aeronautica è stato bersagliato con i cosiddetti “flare” durante una missione di routine per documentare fotograficamente una fregata russa nelle acque al largo di Gedser. «Si tratta di un fatto assolutamente inaccettabile», si legge su X.

Il ministro

«È una cosa seria. È la dimostrazione – dato che non era mai successo prima – che i limiti sono stati superati in relazione alla propensione al rischio della parte russa», ha affermato il ministro della Difesa. Bruus ha definito «molto poco professionale» la condotta delle navi militari russe «perché ci sono molte opportunità di contatto, se lo si desidera».