Esercito ucraino colpisce siti industriali e militari in Russia con droni – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 15 settembre 2026 Le Forze di difesa ucraine hanno colpito la raffineria di Sizran, uno stabilimento per la produzione di droni a Taganrog, un sito di preparazione e lancio droni nella regione di Orel e diversi obiettivi nel Mar Nero. Lo ha riferito il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, definendo gli attacchi "risposte efficaci" ai continui raid russi contro le infrastrutture energetiche, logistiche e critiche dell'Ucraina. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev