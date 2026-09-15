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Esercito ucraino colpisce siti industriali e militari in Russia con droni – Il video

15 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 15 settembre 2026 Le Forze di difesa ucraine hanno colpito la raffineria di Sizran, uno stabilimento per la produzione di droni a Taganrog, un sito di preparazione e lancio droni nella regione di Orel e diversi obiettivi nel Mar Nero. Lo ha riferito il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, definendo gli attacchi "risposte efficaci" ai continui raid russi contro le infrastrutture energetiche, logistiche e critiche dell'Ucraina. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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