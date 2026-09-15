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Funerali Emma Bonino, Prodi: La politica divide, ma noi siamo diventati amici – Il video

15 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2026 "Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo l'esperienza politica. Di solito la politica divide ma la sua intelligenza, la assoluta lealtà e la sua anche brutale franchezza, provocante, hanno creato un rapporto progredito e intensificato". È il ricordo di Romano Prodi, durante i funerali laici di Stato per Emma Bonino, in Campidoglio. +Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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