Funerali Emma Bonino, Romano Prodi: La difesa dei fragili fu la sua stella polare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2026 "Partecipo davvero con grande commozione a questo ricordo di Emma Bonino. La sua tenacia nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare, un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che Emma ha portato avanti con una forza e con una determinazione senza eguali. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, a lei avevo affidato la responsabilità delle Politiche europee e del Commercio estero, responsabilità che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili", lo dice l'ex premier Romano Prodi ai funerali di Emma Bonino in Campidoglio. +Europa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev