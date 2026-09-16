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L'abbraccio all'Europarlamento tra von der Leyen e Primo ministro Canada Carney – Il video

16 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Dobbiamo ripensare urgentemente le nostre partnership. Quindi, vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato dell'Ue". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al discorso sullo Stato dell'Unione, alla presenza del Premier Carney. I due si sono poi abbracciati. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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