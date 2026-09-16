Caro carburanti, nuova proroga del taglio delle accise. Ecco quanto scenderà al litro e fino a quando

La nuova sforbiciata partirà il 18 settembre. Poi dal 26 fino al 5 ottobre il gasolio calerà ancora: cosa prevede il nuovo decreto approvato dal cdm

Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise (e dell’Iva) sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. È quanto contenuto nel decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti approvato dal cdm, che ha previsto anche l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli.

Cosa prevede il decreto

Il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, l’accisa sia pari a 572,90 euro per mille litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per mille litri. L’accisa “standard” è pari a 672,90 per euro per mille litri.