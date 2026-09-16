Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAAcciseCarovitaCdmGoverno MeloniPetrolio

Caro carburanti, nuova proroga del taglio delle accise. Ecco quanto scenderà al litro e fino a quando

16 Settembre 2026 - 17:41 Ettore Ambrosi
La nuova sforbiciata partirà il 18 settembre. Poi dal 26 fino al 5 ottobre il gasolio calerà ancora: cosa prevede il nuovo decreto approvato dal cdm
Google Preferred Site

Scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise (e dell’Iva) sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. È quanto contenuto nel decreto legge per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti approvato dal cdm, che ha previsto anche l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli.

Cosa prevede il decreto

Il provvedimento prevede che dal 18 settembre 2026 e fino al 25 settembre 2026, l’accisa sia pari a 572,90 euro per mille litri e dal 26 settembre al 5 ottobre pari a 622,90 euro per mille litri. L’accisa “standard” è pari a 672,90 per euro per mille litri.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci: tutti i soldi del Super Fetecchia

2.

Legge elettorale, il sì del Senato. Renzi: «Testo nato perché avete paura di perdere», De Priamo (FdI): «Importante essere confermati dal voto popolare»

3.

Fabrizio Corona lancia il suo movimento politico, ma non può essere eletto. Ecco perché

4.

Sondaggio Swg-La7: crescono PD e FdI, arretra la Lega. In calo gli indecisi

5.

Il Cremlino gela Salvini sul ritorno del gas russo in Italia: «Solo se ne avremo ancora e se ci converrà»