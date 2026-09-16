Casini (Commissione Ue): Da von der Leyen discorso completo e importante su futuro dell'unione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "La Presidente ha delineato il programma della Commissione europea per il prossimo anno e dell'Unione europea, quindi ha affrontato tutti gli argomenti che riguardano i cittadini europei e il futuro dell'Unione, mettendo l'accento su questioni piu importanti, dalla sicurezza, alla vita dei cittadini, alla protezione dei nostri giovani, ai rapporti internazionali con gli altri Stati nel mondo. Quindi, diciamo, è un discorso molto complesso e molto importante a cui seguirà poi un'attuazione nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato Claudio Casini, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev