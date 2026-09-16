Fratoianni a Tajani: Crimini di guerra e violenza fascista del Governo Netanyahu. Fate qualcosa? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Signor Ministro, qualche giorno fa lei mi ha dato pubblicamente del 'ciuccio'. E allora, come i ciucci, io sono qui testardamente a chiederle ancora una volta se avete intenzione, se ha intenzione di fare qualcosa di fronte ai crimini di guerra, alla violenza fascista di Benjamin Netanyahu e del suo governo, agli insediamenti che continuano ad annettere la Cisgiordania, a deportare la popolazione palestinese, alle violazioni della tregua in Libano con i continui raid, alle violenze sistematiche di un governo che non accetta più nessuna forma di dissenso, arrivando al punto di minacciare il ritiro della cittadinanza ai registi di uno straordinario film premiato al Festival di Venezia, al nostro festival, da una grande istituzione culturale italiana. Ci faccia sapere se finalmente ha deciso di fare qualcosa". Lo ha dichiarato in Aula alla Camera il deputato e segretario di Sinistra Italiana (AVS), Nicola Fratoianni, rivolgendosi al Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. durante il question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev