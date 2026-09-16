Legge elettorale, Meloni: Fiducia su testo con le preferenze è un fatto di chiarezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Quando l'emendamento sulle preferenze non passò alla Camera "ho sentito dire che il governo non aveva la fiducia per cui credo sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno". Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulla legge elettorale. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev