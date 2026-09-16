Meloni: Dal 5 ottobre torna meccanismo delle accise mobili – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre: 5 centesimi, più o meno equivalente a 6 se si considera l'Iva. Dal 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili". Lo ha dichiarato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev