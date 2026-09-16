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Meloni su esenzione bollo: Pensata per chi usa auto e moto ogni giorno – Il video

16 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 “Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale". Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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