Meloni su esenzione bollo: Pensata per chi usa auto e moto ogni giorno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 “Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale". Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei Ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev