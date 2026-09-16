Nevi (FI): Su politica estera centrodestra è unito, la sinistra è divisa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Ma non è vero. Non è vero. Forza Italia è affine alla posizione del centrodestra che è scritta nero su bianco nel nostro programma di governo e che abbiamo sempre attuato insieme a tutti i nostri alleati. È la sinistra che è divisa completamente su tutto e anche sulla politica estera". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Raffaele Nevi. Courtesy: Tag24 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev